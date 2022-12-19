GAMFORCE 2022 參與活動玩家合影。（GAMFORCE提供）

GAMFORCE 2022活動現場人潮。（GAMFORCE提供）

2022年末最大的PC、電競盛事「GAMFORCE 電競嘉年華」閉幕，活動於PC DIY聖地光華商圈旁的華山文創園區舉辦，匯聚超過50家電腦、電競品牌共襄盛舉，為玩家帶來巡禮闖關、《鋼彈 EVOLUTION》遊戲體驗、「SF軍團盃、職業戰隊DCG挑戰賽」與「全國創意電腦大募集」等多元活動內容。

華山東二全館三天活動期間超過5萬次入場、6000多位玩家熱情與會，參與巡禮闖關的玩家更多達千人，玩家們踴躍參與品牌舉辦的各式活動、抽獎、KOL與實況主的挑戰賽、見面會、一日店長，用熱情溫暖這個寒冬。

在今年還募集各方玩家酷炫又蝦趴的電腦，並通過業界知名的創作、改裝好手，例如：AK MOD、KM STUDIO、MJ MOD、MARK'S FABRICATION 與LYC MOD，擔任活動評審，評選出9台獨一無二的酷炫又蝦趴的電腦來到活動中現場展示。

最後入選的9位改裝玩家分別是白禮爾-CYBERPUNK 2077 WORLD、張力之-SKULD、廖圳-MILTARY BOX 02、鄭安雄-HIGH TEXTURE、游家瑋-巡音ルカ主題電腦、李志亨東方魔理沙防禦系統痛主機、林美美-SPIDER-MAN、陳柏均-TOYZ椅子與林承廷-電競級潛艦 GAMING CLASS SUBMARINE 等作品。

全國創意電腦人氣獎陳柏均-TOYZ椅子 。（GAMFORCE提供）

9位入選的改裝玩家除有著「榮耀獎盃」外，還有4000元獎金；而三天活動中改裝玩家還能自行拉票角逐「人氣獎」的殊榮並獨得人氣獎盃與10000元獎金。最終由可以坐著打電動的「TOYZ椅子」陳柏均玩家獲得最高得票數，成為這屆 GAMFORCE 創意電腦人氣獎。

本屆電競賽事以《英雄聯盟》的「職業戰隊DCG挑戰賽」，學生方面由「青年高中勇士隊」與「永平高中」出戰，只不過職業戰隊DCG也毫不留情展現強悍的一面順利守關成功；此外，也開放觀眾趣味賽闖3關，讓各路好手、年輕玩家有機會挑戰職業隊伍的實力。

活動現場原價屋排隊人潮。（GAMFORCE提供）

GAMFORCE電競嘉年華活動現場由「原價屋」獨家販售，提供眾多品牌們的新品販售，像是 「AORUS 有世嗎？」活動，只要憑著活動參觀證結帳即可獲得超級優惠的5折價格，ROG也帶來許多原家屋獨家的現時特惠商品。

除此之外，更狠的Ducky機械式鍵盤、金士頓SSD現場排隊都只要999元即可帶回家，而威剛、PHILIPS 等多家廠商也有展場專屬的優惠價，讓玩家能在年末升級設備。

「GAMFORCE 電競嘉年華」延續著玩家們的網路聚會宗旨，「打造聚會、創造機會」讓玩家與廠商有著交流的機會與平台，體驗最新、最炫的電腦科技與新遊戲，主辦單位希望能將電腦DIY的精神與熱情持續下去，讓更多的玩家能瞭解 PC、電競，也讓更多的年輕學子有著競技與比賽的舞台，讓我們相約 GAMFORCE 2023 年再見！

GAMFORCE 2022 工作人員合照。（GAMFORCE提供）

活動主辦單位資訊：

原價屋：http://coolpc.com.tw/

XFastest： https://www.XFastest.com

GAMFORCE：https://gamforce.com