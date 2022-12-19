春節將至，新北市府公安小組重視春安，追查取締違規，春節前市府公安小組前往五股區成泰路上一處工業區大型視唱舞場斷水電，業者雖有辦理商業登記，但經營的行業不符工業區土地使用規定，且有妨礙公共安全之虞，市府城鄉局多次發函規勸並裁罰，但業者沒有任何的改善作為，針對該處之不法，本次依照都市計畫法重罰業者最高上限30萬元及屋主6萬，併同執行斷水及斷電處分。

城鄉局指出，本案持續違反土地使用分區管制，3年內查獲7次違規，歷年分別裁罰業者高達315萬元、屋主60萬元，合計欠繳336萬元。面對業者及屋主消極的處理態度，敷衍的應對方式，漠視市府的行政處分，公安小組本次出動至該場所執行斷水電處分，展現執行公權力的決心。現場如欲申請復水電，必須拆除室內相關設備並繳清所有罰鍰，半年後才能向市府申請。

城鄉局長黃國峰表示，五股為早期傳統產業聚落，在此呼籲業者工業區應符合產業使用，勿以身試法、規避罰款，業者如欲經營八大行業，在選擇營業地址前務必確認土地使用分區，避免觸犯都市計畫法規相關規定，土地或建物所有權人也應善盡管理人之法律義務，共同維護土地使用秩序。