2022年全國大專校院羽球排名積分賽年終站18日正式落幕，經過3站積分賽及1站總決賽廝殺，產生了5項目冠軍，許多與賽選手都表示現場很有國際賽氛圍，大專體總會長王淑音透露，已將此賽事提報給體育署，未來有望成為一般大專生的每年固定羽球賽事。

全國大專校院羽球排名積分賽贊助商台灣美津濃公司，除了請代表特別到場頒獎外，更提到公司願景，強調「振興體育」及「貢獻社會」兩大重點及未來方向，台灣美津濃公司總經理福知真表示：「很開心也很榮幸可以跟大專體總共同推廣羽球運動，讓更多一般組學生有發揮的舞台，也期盼未來這個賽事可以永續經營，成為一般組大學生的指標賽事，美津濃公司也會持續在公開組及基層做推廣，以達到貢獻社會的初衷。」

今年全國大專校院羽球排名積分賽吸引了近千名選手、約33校選手參與，王淑音期盼來年規模更加盛大，希望能以1200人、40校為目標。

本屆賽事女單冠軍東海大學邱郁喬及女雙僑光科大林家旗／楊博雯認為，決賽時真的有國際賽氛圍，尤其被唱名進場時特別有感，加上線上轉播完全就是國際賽規格，從沒想過自己能有這樣的待遇，邱郁喬更透露：「我甚至覺得這冠軍比全大運得名更有意義。」

王淑音坦言，沒有台灣美津濃的支持或許就不會有這項比賽，跟2019年相比雖然今年少了一站，但報名人數卻有所成長，這是大專體總樂見的結果，未來經費許可的話，並不排斥增加站數，畢竟大學生的發揮舞台不多，體總就是希望打造一個專屬一般生的羽球舞台，並永續發展下去，讓更多人參與羽球運動。