近日台灣許多糕餅業者遭陸方禁止輸入，網友檢視後質疑食藥署出包，錯把鳳梨酥等產品改以HS1902的冷凍水餃、餛飩等「包餡麵食」進行申請，才導致業者們的申請不過關。國民黨台北市議員徐巧芯今(19日)親自下廚煮「類水餃」，大酸「食藥署一定是黑暗料理界派來的人，不然怎麼會讓鳳梨酥變成類水餃！」粉專「興趣使然的路人」則笑虧黑暗料理可以打破因果關係，讓台北市議員當選人柳采葳還沒吃就腸胃炎送醫。

徐巧芯今代班媒體人朱凱翔的網路節目《誰來早餐》直播，一開場就端出大鍋子燒熱水，透露因為鳳梨酥被當成包餡麵食進行申請，她決定親自烹煮試驗，想知道把鳳梨酥當成「包餡麵食」到底好不好吃？「我們要試著理解食藥署的腦袋在想什麼，所以我們只能用這樣的方式做實驗」。

「我其實不知道會不會翻車！」徐巧芯笑說，她從沒做過類似的嘗試，但把「類水餃」放下去煮後，看起來有點像黑暗料理，「麵粉變得有點糊糊的，有那種芙蓉豆腐的感覺」；烹煮期間徐巧芯看著鍋子內的「類水餃」，又是皺眉、又是撇嘴，要撈起來時還忍不住爆粗口，說「呃，X，天哪，有點鳳梨酥湯的感覺」。實際品嘗後，她透露外面的麵粉糰像是煮了5個小時的麵條，完全糊在一起，口感非常不討喜。

臉書粉專「興趣使然的路人」分享了直播並說：「笑死！難道水煮鳳梨酥才是史上最強黑暗料理？可以打破因果關係，讓柳采葳還沒吃就腸胃炎送醫」。似乎這場直播原本有美女新科市議員柳采葳要加入，與徐巧芯一同試吃黑暗料理，卻提前生病不克到場。

「注意看，這個女人徐巧芯太狠了！」朱凱翔發文說：趁我不在，給我水煮鳳梨酥，是不是逼我回來之後要生吃水餃？

另一粉專「政客爽」也PO出徐巧芯品嘗「鳳梨酥類水餃」的表情，只見她皺眉撇嘴，五官縮在一起，顯然對滋味不敢恭維。並笑虧：古有盤古開天，今有蜜獾煮酥（徐巧芯自號「松信蜜獾」），開創台灣食用鳳梨餃第一人！