國民黨台北市立委第3選區補選參選人王鴻薇日前透露，當初丈夫陶允正知道她決定投入立委補選後，仍堅持反對自己補選，還不接她電話。陶允正在19日播出的廣播專訪解釋，王鴻薇剛選上議員又要投入立委補選，加上臨近2024年總統、立委選舉，擔心她及團隊體力不支才反對。

王鴻薇與陶允正日前接受廣播專訪，節目今日播出。主持人陳鳳馨提到，她知道王鴻薇對於是否投入立委補選感到壓力大，故曾傳訊息關心，王鴻薇卻說她狀態很不好，丈夫不接電話，於是自己立刻致電陶允正，卻被陶允正兇。

陳鳳馨說，她更好奇，當年促成王鴻薇參選台北市議員的陶允正，為何今年反對王投入今年立委補選？

陶允正解釋，過去考量各種條件，加上議員屬多席次，才認為王當選議員機會大，支持她選議員。後來他辭掉工作幫王鴻薇開車，還特地要求她坐在後座，畢竟後座不只安全，坐起來也比較舒服。

王鴻薇聽聞後笑說，「有沒有覺得他愛我愛得要死？」陶則回應，「可是我還是要講說，我真的不是吃軟飯的」。

話鋒一轉，陶允正說，現在王鴻薇好不容易選上台北市議員立刻要投身補選，而且2023年下半年要開始操兵，等同團隊短短1年半要選舉3次。對他個人、對整個團隊以及王鴻薇的體能而言都是折磨，故自己才一直催促王發表不參選聲明。