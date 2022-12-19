阿根廷在超級英雄梅西帶領下，周日在PK殊死戰踢倒法國，相隔36年後再奪大力神金盃。阿根廷舉國振奮、瘋狂慶祝，得以暫時拋卻通膨率直逼3位數的經濟危機煩憂。

阿根廷奪冠後，數十萬人擠爆首度布宜諾斯艾利斯，帶著兒子上街慶祝的費倫茲（Henrique Ferenz）指出，「難以置信，我高興到無法言語，這讓我想起1986年，當時在傳奇球星馬拉度納帶領下封王，再想到我們國家當前的經濟處境，這一冠來得正是時候。」

費倫茲講出阿根廷民眾的心聲。大約一百年前，阿根廷還是全球前幾大經濟富強，但近年來經歷一連串危機後，經濟實力大幅下滑，今年受到通膨飆漲，民眾更是苦不堪言，阿根廷消費者物價指數（CPI）全年增幅預估將逼近100％。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）的左派政府一直試圖穩定匯率與經濟，包括祭出對農產品出口課徵關稅的管制措施，但效果不彰，批評者認為，相關保護主義只是讓阿國經濟問題更加惡化。

據統計，阿根廷有將近四成的民眾生活在貧窮線以下，在本屆世足賽開踢前，在通膨飛漲、經濟衰退的籠罩下，全國社會瀰漫著挫敗低迷的氛圍。

奪冠確實可讓阿根廷民眾暫時忘卻當前的經濟煩惱，也在首都慶祝封王的羅培茲（Angelica Lopez）指出，「我們是冠軍，全世界今天都是滿滿的阿根廷，我太開心了，無法描述我現在的心情。」

事實上，世足賽封王雖無法對經濟帶來實質的助益，卻是可以振奮人心，並讓民眾對未來政經局面帶來一股新希望。

阿根廷明年10月將舉行大選，執政的左派政府將面臨重大挑戰，由於民心思變，政見對市場友善的中間偏右政黨明年贏得大選的呼聲頗高。

一名不願具名的阿根廷球迷指出，「也許我們奪冠帶點運氣，卻可能是預告我們國家的政治與經濟是需要大改變。」