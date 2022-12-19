九合一選舉落幕，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。對此，TPOC台灣議題研究中心今（19）日就公布了吳怡農的最新好感度，結果顯示，從他被藍營質疑黑道立場，加上自己引發遲到、嗆記者等公關危機，導致讓好感度驟降至0.32，之後就一直維持在0.26上下；而王鴻薇則分別創下0.65、0.85、0.69的好感度高峰。

根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫的分析指出，其實吳怡農在被民進黨提名參與立委補選時，正面聲量大於負面聲量，好感度高達1.05，結果因為爆發許多負面新聞及公關危機，僅過4天好感度就驟降至0.32，之後也一直在0.26上下徘徊，而王鴻薇則創下0.65、0.85、0.69的好感度高峰。

該份報導更指出，在觀察吳怡農在網路上的好感度走勢可以發現，吳怡農的人設崩塌迅速，其實和因論文門爭議退選的新竹市前市長林智堅極為相似，林智堅在今年7月的時候，形象非常清新正面，結果被王鴻薇踢爆碩士論文爭議之後，也是在短短4天內，好感度雪崩式下滑至0.26。而TPOC認為「吳、林兩人同樣都在短時間內遭遇形象重挫危機，過去精心包裝的人設崩壞，倘若未能找到良機順利止血，挽回支持者信心，吳恐『林智堅化』，高度不利選情」。