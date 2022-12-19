魚丁糸宣布《池堂影夜》演唱會加場。(環球音樂提供)

魚丁糸宣布《池堂影夜》演唱會加場。(環球音樂提供)

魚丁糸6人今（12／19）傍晚無預警直播，向大家讓日前開賣的兩場門票秒殺，表達最真誠的感謝；直播中家凱突然爆料：「小威要生第3胎？」小威妙回：「沒有！但今天真的要公佈第3胎！」原來是要宣布《池堂影夜》演唱會將加場2月17日的好消息！

這場演唱會對魚丁糸來說很特別，和外國團隊Metaform跨海遠端共同完成，寫下很多的「第一次」，把池塘、森林通通搬進小巨蛋，小巨蛋一樓的蛋黃區設置打卡景點「森林步道」；舞台上有池塘台、漂浮橋...等，由於複雜的舞台結構費工耗時，加上很多場地做不到，因此很難搬移到不同的地方，為了不要「夜長夢多」，6人決定魚丁糸《池堂影夜》將會是「季節限定版」，加場的2月17日也會是最後的機會。

而為求能在小巨蛋劃下完美句點，加開2月17日場次，並且在12月24日開賣，由於適逢耶誕節，魚丁糸幽默表示，「可以當聖誕禮物送給別人，但前提是實名制需要有對方的個資。」 近期魚丁糸練團非常認真盤點有哪些歌曲遺珠，直播時歌迷已瘋狂留言點歌，小威笑言：「歡迎向池堂許願歌單，但不一定會成真喔！」也和大家相約明年2月《池堂影夜》見。

魚丁糸《池堂影夜》演唱會，於2022年2月18、19日台北小巨蛋開唱，2萬多張門票開賣5分鐘完售，為感謝歌迷們的熱情支持，決定加開2月17日台北小巨蛋場次，將於12月24日中午12點KKTIX售票系統開賣。