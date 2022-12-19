世足冠軍賽於昨（18日）深夜決戰，阿根廷隊和法國隊在正規戰以2:2打成平手，進入PK戰一較高下，最終阿根廷隊以4:2踢走衛冕軍法國隊，拿下睽違36年來的世足冠軍金盃。百萬YouTuber團體「WACKYBOYS 反骨男孩」成員培根賽前曾放話「阿根廷贏球我拍AV給大家看」，釣出「雪乳戰神」郭鬼鬼留言：「我應徵導演」。

自從本屆卡達世足賽開幕後，培根就常關注賽事，在IG發黑底白字的無厘頭文喊話「澳洲贏直播用屁股夾爆榴槤」、「日本贏請留言區和牛吃到飽」、「迦納贏請留言區喝星巴克」、「卡達贏就公布跟前任外流」、「日本贏請留言區橘色吃到飽」等，引起網友熱烈的迴響。

眼看35歲球星梅西（Lionel Messi）五度征戰世足賽，本屆是他生涯裡「最後一舞」，培根18日在IG寫道：「紀念梅西最後一場球賽，阿根廷贏球！我拍AV給大家看。」還強調攝影機都架好，是準備下海的狀態，被網紅朋友佳娜笑虧：「你還有時間刪掉你的po文」，林艾融也留言：「不好吧」。

不過，郭鬼鬼倒是很支持培根的決定，留言：「大根哥快點拍！我應徵導演。」阿根廷隊果真在PK戰取得最後的勝利，網友紛紛起鬨：「你可以洗洗準備拍了」、「說到做到哦時刻準備觀賞」、「坐等酷炫幫培根選角影片」、「你只能慶幸世足不是每年都有」。