【立綱氣象報報】早晚輻射冷卻 入夜雲嘉南天氣寒冷

本周冷氣團、寒流接連抵台，各地氣溫持續偏低，明日各地早晚下探10度，周三將有一波冷氣團南下，周五全台受寒流影響，恐有9度低溫，將一路冷到聖誕節，但整體來說會是「乾冷」的天氣。另外，氣象主播戴立綱預估，跨年將在寒流中度過。

氣象局資料顯示，明日清晨受到輻射冷卻效應影響，台南以北及宜蘭地區低溫10至14度，其他地區16、17度，新竹至台南、南投及金門部分地區低溫恐下探10度；而白天高溫各地可達20至23度，高屏有望出現更高溫。降雨部分，只有北海岸及東半部有零星雨勢，各地普遍晴朗穩定。

雖然入冬首波寒流剛結束，但仍會持續冷到聖誕節。（翻攝自FB台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象主播戴立綱表示，今晚到明晚冷空氣強度減弱，氣溫來到14度左右，周三（12/21）晚間強烈大陸冷氣團南下，各地再降為約11度，周五晚起（12/23）台灣被寒流籠罩，可能跌到只剩9度低溫，到了下周日（12/25）聖誕節清晨冷空氣略減，氣溫回升至12度左右。目前預估跨年還會有一波寒流襲台。

氣象預報員葉致均表示，雖周三氣溫較低，但就目前資料來看，因水氣不足，高山降雪機率不大，周四到周末都呈現乾冷狀態，未來一周應無緣追雪。

另外，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》晚間也發文指出，雖然入冬首波寒流剛結束，但冷日子還會持續，周三迎來第二波寒流，其強度預期落在「強烈冷氣團～寒流」間，較前一波寒流弱一些。值得注意的是，這次水氣較少，除周三北台灣有短暫雨外，全程都會以乾冷為主，「今年入冬算是頗有凍頭」。