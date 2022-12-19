陳亞蘭穿上俠女裝直呼不習慣。（TVBS提供）

王彩樺古裝扮相也超美。（TVBS提供）

陳亞蘭、王彩樺等人主演的TVBS 8點檔《加油喜事》上周三首播後就衝出好成績，其中陳亞蘭、王彩樺以古裝呈現的「武林劇場」更引發諸多討論。金鐘視帝陳亞蘭演歌仔戲時都以小生扮相示人，難得換上女裝柔美造型，讓她頻說不習慣，現場還催促訪問快一點：「我穿這樣不適合訪問太久，『小生』一直要跑出來啦！」王彩樺爆料說：「姊姊現在腳夾很緊，不然演小生都站開開的。」

王彩樺、陳亞蘭劇中對決。（TVBS提供）

兩人對彼此「俠女」扮相評分？王彩樺對好姊姊給出一萬個讚的評價，直說：「亞蘭姐在我心中是沒有分數的，無價！」陳亞蘭表示要給「台灣濱崎步」110分，開玩笑補充：「滿分1000啦！」兩人好交情平時就愛互相開玩笑，對戲也默契十足。王彩樺感謝陳亞蘭在上場前幫自己調整衣服，笑說：「我穿得零零落落的，還是要靠姊姊。」

陳威全對黃子佼演唱功力驚艷。（TVBS提供）

除了「武林劇場」的搞笑風格讓觀眾驚艷，由黃子佼、陳威全演唱的同名主題曲〈加油喜事〉也受到不少關注，特別是將兒歌〈兩隻老虎〉的歌詞帶入，呈現陳亞蘭、王彩樺劇中對立角色，讓人聽了不禁會心一笑。首次合作的陳威全對黃子佼一氣呵成的演唱相當驚豔，黃子佼解釋或許因主持人工作就是要「連貫、串場」，到了錄音室還是習慣順順地來，非常謝謝陳威全給他空間。

黃子佼演唱功力令人驚艷。（TVBS提供）

不過，兩人因音樂結緣，最常聊的話題反而是「爸爸經」，新手爸爸的黃子佼被已是3個小孩的陳威全拱「多生一點，生三個吧」，讓黃子佼狂搖手：「不要！一個就夠累了！」