數位部成立後積極重視通訊基礎建設，接續執行前瞻基礎建設「改善山區行動通訊品質計畫」。對於其中3個山區訊號改善點，數位部今（19）日表示，預計在明年1月底於Open Data公開座標，此外，預期至明年底，將可達成累計改善111處山區行動通信訊號涵蓋。

數位部說，新建完成的「屏東瑪家鄉笠頂山」、「屏東獅子山鄉里龍山」及「嘉義阿里山鄉水漾森林」等3處偏遠地區基地台，皆位於山友登山常經過的路徑，這3個山區訊號改善點預計在112年1月底於Open Data公開座標。

為瞭解山區行動通訊品質，數位部次長葉寧日前特別以視訊方式，同時與3處基地台附近登山的山友以及當地居民們進行連線問候，連線畫面、收音都相當清楚，現場山友及民眾對基地台完成後大幅改善的通訊品質十分有感。

數位部指出，由於用地、電力及法規等限制，以及施工料件運送困難等因素，山域地區基地台興建非常不易，因此以相關專案經費補助方式，鼓勵電信業者於偏遠山區建置基地台，加速山區基地臺建置，有效縮短數位落差及並實踐數位平權。

數位部說，為配合行政院開放山林政策，自109年起開始推動的「改善山區行動通訊品質計畫」，截至111年底已完成改善93處林務局所提出的重點山屋、步道與山難熱點的行動通信訊號涵蓋，其中包含「翠峰山屋」、「中霸山屋」、「九九山莊」、「嘉明湖山屋」、「向陽山屋」、「天池山莊」與「檜谷山莊」等重要地點，有效改善山區行動通信品質，提升山域急難救助時的通信能力。

葉寧表示，「登高必自卑，行遠必自邇」，山區基地台的建置如同攀登高山一樣，雖然有其艱辛與困難，但每跨出一步，就離目標又近了一些，112年度將持續辦理本項計畫。預期至112年底，將可達成累計改善111處山區行動通信訊號涵蓋，未來更可將山區訊號改善點位資訊以Open Data方式進行開放，提供民間免費運用，創造出更多不同的加值應用，嘉惠喜愛登山活動的廣大山友及民眾。產業的推廣，特別感謝數位部對山區訊號改善所做的努力。

數位部說明，規劃公開的座標並非基地台實際座標，而是經改善及量測後，建議民眾手機通訊的點位，這些改善點位開放後將能使離線地圖結合Open Data主動救援應用。在離線地圖（如「魯地圖」）中，增加訊號改善點位，讓山友在迷路或需要救助時，可以知道如何走到最近的訊號改善點位進行緊急聯繫，增加成功被救援機會。

此外，數位部說，也可提供緊急救援所需點位資訊。搜救單位也能透過山友經過訊號改善點位所留的訊號紀錄，得知山友最後訊號點位循線救援，以提高救援效率與成功救援機會。

數位部說，還可以進行安全回報。新手或對當地地形不熟的山友，可主動於訊號改善點位回報行程情況，讓山下親友或留守人員可於較短的時間區間內知道登山者情況。

最後，數位部表示，可搭配第三方App的協力應用，例如可配合消防署建置全國視訊119 App系統，消防署可給予急救醫療諮詢與指導，立即了解待救者生命徵象。