台南市議會民進黨團舉行黨團會議，督導小組召集人、台南市長黃偉哲應邀出席。（洪榮志攝）

民進黨團提名的議長參選人邱莉莉淚灑會場，多位友好的民進黨議員上前擁抱安慰。（洪榮志攝）

下屆台南市議會正副議長選情撲朔迷離，席次前2名的民進黨、國民黨都有「內憂」。民進黨團今天晚間舉行黨團會議，不僅炮聲隆隆，議長參選人邱莉莉更淚灑會場。不過，黨團也無異議通過，授權邱莉莉於正副議長選舉時，負責現場統籌指揮。

今晚的黨團會議，督導小組召集人、台南市長黃偉哲也應邀出席。會中，針對正副議長投票事宜，他再次提醒黨內同志恪遵黨章規定，依黨團推舉的正副議長人選進行一致性投票，展現團結承擔最大黨改革議會的責任。

黃偉哲在黨團會議之前，還說明目前民進黨的處境風雨飄搖，讓黨中央頗感擔憂，呼籲黨內同志務必團結，千萬不可再次分裂，要讓民進黨團成為台南市議會改革的主導力量。黨團也決議，12月25日正副議長投票現場指揮官，授權給議長提名人邱莉莉負責，獲黨團成員一致決議通過。

會中，正國會系資深議員陳秋萍針對邱莉莉日前在電台受訪時，指她不接邱的電話一事表達不滿，並嗆說「妳對外都說我不接妳電話，事實上我連妳的電話都沒接到，不然把通聯紀錄拿出來。」陳秋萍還認為，正副議長都還沒投票，就說她會跑票，對她造成很大的傷害。

黨團會議結束後，一直隱忍沒回應的邱莉莉，忍不住淚灑會場，多位友好的民進黨議員也上前擁抱安慰。