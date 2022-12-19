今年3月18日台北市士林區士東路上發生一起死亡車禍，被稱為「德東飆車王」的簡姓男子撞死1名65歲婦人，撞傷2名高中生，今(19)日開庭，簡男否認自己有任何過失，在庭上翻供稱自己沒超速，並指出是行人衝到斑馬線上「給他撞」，死者家屬痛批，沒有道德良知，不是真心道歉，建請法院從重量刑。

據悉，簡男一出法院，就將便當帶遮住自己的頭，在法院門口上演「你追我跑」戲碼，且要跳上計程車時，遭運匠拒載，遭追問時，僅稱自己有遵守限速行駛，他還說「若時速50公里，行人突然從斑馬線出現，怎麼停，本來斑馬線沒有人，你會突然間煞停嗎？」。

台北市士林區今年3月18日晚間發生一起自小客車高速衝撞行人嚴重車禍，此車禍造成3民眾受傷，其中1位婦人送醫宣告不治 。（陳鴻偉翻攝）

回顧簡男上次開庭時稱，被撞死的婦人突然出現在斑馬線上，而且還在滑手機，認為撞死婦人不是他的責任，他今(19)日開庭再將責任推給當時的前車，他還指出「我平常都有禮讓行人，絕對沒有超速」，在事故發生前一刻，外側車道有輛腳踏車騎在路中，害他變換到內側1次，並緊跟在前車後方，注意前車狀況，時速沒有超過50公里；而簡男辯護人也稱，若時速50公里，換算距離，反應時間僅3秒多，根本無法煞停。

對此，檢察官抨擊，根據車輛事故鑑定報告，當時時速已超過100公里，並打臉簡男說法，且訓斥簡男「你不要再講話了，死者家屬在場，現在所說的話，都是將來向法院求處重刑的理由」。

法官提到事故地點也常經過，詢問簡男「你現在有沒有開車？」，簡男則回答「事故發生後沒有開車」，還提到有很多事故前禮讓行人的影片要提供給法官，也稱，很少會經過士東路，事發當天是要去ATM轉帳，一個月不超過1次，否認自己是「德東飆車王」的稱號。