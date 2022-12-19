阿根廷12碼擊敗法國贏得卡達世界盃，梅西終於登上足球世界之巔，帶領阿根廷繼1978及1986年後，事隔36年再次奪得世界盃，為阿根廷足球隊標誌上增添第3顆星。梅西捧過大力神獎盃後，阿根廷的3星球衣也正式在場上曝光，可見樣式與內地有商家此前搶先製作的並不相同，自作聰明的山寨版全部都猜錯了。

浙江義烏的服裝廠商聲稱接到阿根廷3星冠軍球衣訂單，被指控為非法侵權產品，且山寨版的樣式與正版差距極大。 （圖／微博@阿根廷國家足球隊）

據香港《經濟日報》報導，梅西率阿根廷經過加賽共120分鐘與法國打成3比3之後，阿根廷在12碼球PK戰以4比2戰勝法國。梅西身披卡達贈送的阿拉伯披風接受頒發獎盃時，外界發現阿根廷隊員已換上最新版本象徵3次世界盃冠軍的3星球衣。

報導指出，這件阿根廷3星球衣，隊徽上3顆金星以「品」字型排列。球衣胸口中央還多了代表最新FIFA世界冠軍的金色徽章。

數日前由於阿根廷隊作為卡達世界盃冠軍熱門，大陸一些商家早已嗅到商機，網上傳出浙江義烏有廠商搶先印製阿根廷3星球衣。但是當梅西身穿的3星球衣真容一出，很多人都發現大陸山寨版的對3星球衣樣式全都猜錯，這些在義烏生產的山寨版把3顆星印成幾乎成一直線，而球衣中央也沒有金色徽章。

阿根廷國家足球隊亦已經微博發表聲明，指山寨3星球衣為違法侵權產品，團隊將進行維權工作。阿根廷國足亦形容，中國有很多阿根廷球迷，中國球迷是球隊深深愛護的群體，希望大家一起為梅西及藍白戰士加油。