46歲女星李佩甄出道多年，與胡瓜女兒小禎是多年好友，經由小禎介紹與醫生老公王祚軒結婚13年，兩人育有一雙兒女，因賢慧形象被外界冠上「台灣好媳婦」的美稱，親民又陽光的形象受許多婆婆媽媽喜愛；近日她發現遭不肖人士盜用宣傳存款，讓她火大呼籲大家注意不要被騙。

李佩甄今（19）日發文：「請大家注意，最近有詐騙集團用我的名義開存股社團，千萬不要被騙了，請大家看到進行檢舉」，可以看到詐騙集團除了用和李佩甄一樣的名字，還有一樣的頭像照片，還原度非常高，仔細一看內容卻讓人哭笑不得。

假帳號稱：「我自己從小就愛錢，每年過年時，拿到紅包都會覺得錢的味道好香。等到長大已後自己領工資了，覺得會賺錢還不夠，如果懂得理財那就更好了！作為『台灣好媳婦』（謝謝大眾朋友的讚譽哈哈哈！）的我，不僅孝順公婆，理解包容老公，對子女的教育也很全面。」文末假帳號稱開了存股社團，會將存股心法分享給大家，明顯就是利用假帳號吸引人氣詐騙。李佩甄在留言透露：「我看不到，所以你們看到一定要去檢舉」，疑似遭假帳號封鎖，憤怒的心情顯而易見。

全台氣溫下降，李佩甄在facebook分享泡湯秘訣：「浴缸+ 2匙海鹽+ 2杯米酒，啟動燒酒雞模式，你給我5分鐘我給你暖呼呼，你一定要試試看」，並表示便宜好用，泡了立刻不畏寒，超特別的秘方讓大家笑翻。