北韓官媒朝中社19日報導，朝方18日在西海衛星發射場就偵察（間諜）衛星研發，進行收尾階段的「重要試驗」，並發布了所謂衛星「樣機」試拍的南韓領土圖像，包括首爾和仁川的鳥瞰圖，顯然有意藉此「秀肌肉」。但南韓專家指出，該衛星圖像的分辨率連地球觀測衛星的水平都達不到，遑論用作軍事偵察衛星。

據朝中社報導，搭載衛星試驗品的載體（火箭）被發射到500公里高空，在模擬「太空環境」中測試攝影機運用技術、通訊設備的數據處理和傳輸能力、地面管制系統的跟蹤和操縱精度等指標。朝鮮國家宇宙開發局發言人表示，這是軍事偵察衛星1號研發的最後一道關卡，並確認其準備工作將於明年4月前完成，最快上半年進行發射。

南韓航空大學教授張泳根則指出，朝方發布的衛星圖像分辨率為20公尺，是用多波長觀測技術所拍攝，朝方發布技術含量達到這種水平的南韓領土圖像尚屬首次。若相關圖像確為在此次試驗中所拍攝，朝方技術可說有所升級。但偵察衛星分辨率起碼要達到0.5公尺，而朝方發布的圖像太粗糙，甚至難以用於商用對地觀測衛星。

朝方還稱在此次試驗中驗證衛星在「太空環境條件」中的各種指標。此番話意味著朝方進行太空環境試驗。該試驗通常在地面進行，但構建設備、進行試驗耗資不菲。

張泳根認為，朝方不具備試驗設施，因此以高仰角發射運載火箭，使其從高空緩慢下降，美其名曰「太空環境」。他說，按照通常的衛星研發流程，以這種方式模擬太空環境是難以想像的。由於朝方沒有相關設施，且要節約成本，不得不選擇高仰角發射方式。

南韓軍方則研判，北韓18日發射了2枚中程彈道飛彈（MRBM），據信就是朝方公布的所謂「重要試驗」。而相關國家認為，朝方可能會在明年以「發射軍事偵察衛星」為名，試射長程彈道飛彈。