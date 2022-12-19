九合一選舉終於落下了帷幕，民進黨在22個縣市長僅僅獲得了5席，比慘敗的2018年選舉輸得更徹底。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫18日就在臉書上歸納出5大敗選原因，其中提到民進黨在「台灣安全問題」、「延長兵役問題」上缺乏論述、說明不足，讓大家感到不安。對此，前立委林濁水今日就在臉書上猛轟民進黨「缺乏具體立場和政策」，引發討論。

「如果不能好好尋找失敗的原因，2024年的總統大選真的可能丟掉政權」，矢板明夫18日在臉書發文指出，電視各政論節目上，有很多人分析了民進黨敗選的原因。但每個人強調的重點都不同，聽起來有點像盲人摸象，很難看到全貌。綜觀各家意見，他認為這次民進黨的敗選可以歸納出五大原因，包括大環境不好與年輕人的相對剝奪感，認知作戰，綠營不團結，選舉主軸不清晰，台灣安全問題缺乏論述、說明不足等，民進黨都需要反省、儘快尋求對策。

而林濁水就在臉書上表示，對於矢板明夫點出的「台灣安全問題」、「延長兵役問題」，綠營在這些議題上缺乏具體論述，讓大家感到不安，導致國民黨後來提出「票投民進黨、青年上戰場」的口號迅速發酵。林濁水認為「矢板明夫未免太客氣了」，林濁水更猛轟，「民進黨哪裡是『缺乏具體論述』，根本是『缺乏具體立場和政策』。例如要不要延長兵役，根本是羅生門，再找任何滔滔雄辯家，根本都無從論述起」，林濁水更直呼「連日本評論家都民進黨化了嗎？這樣強的同溫層化能力，令人佩服，但也令人嘆前途在那裏」。