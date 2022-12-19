晶片戰爭越演越烈，美國商務部還於15日將包含記憶體晶片大廠長江存儲在內的36家中資企業列入貿易黑名單，此舉讓中國晶片發展更加萎縮。美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）19日對此強硬表示，美國辛苦研究，不是為了幫助競爭對手的。

據《彭博》報導，伊曼紐爾指出，白宮現在正努力阻止中國獲得美國晶片技術，美國無意幫助一個身為晶片生產國的競爭對手。他強調，美國科研人員辛苦開發和研究，不能用在資助和支持競爭對手上。

報導指出，白宮上周決議將36家中國科技公司列入貿易黑名單，使得它們近乎沒辦法再從國外採購半導體產業相關的設備、零件，此舉無疑是加劇了世界兩大經濟體之間的貿易衝突，中國駐華盛頓大使甚至批評，這是美國對中企的「魯莽打壓」。

該報導強調，在過去的兩個月裡，美國採取了至今為止最有力的手段，阻止中國購買尖端半導體或製造設備，並進一步減緩中方在人工智能和超級電腦的發展，美國現在還拉攏荷蘭和日本一同加入對中圍堵的行列。伊曼紐爾聲稱，美國和日本對於半導體的發展是互補的，並再度強調美國是日本的主要盟友。