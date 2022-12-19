11月以來隨美國通膨觸頂回落，資金重回風險性資產，台股上演強勁修復行情，帶動主動式操作的國內投資股票型基金規模回升至3,595億元，創半年來新高，並較前一個月成長519億元，增幅逾16％，為境內各類型主動式操作基金之冠。

也因為11月各市場翻多，整體境內基金規模增加逾3,000億元、增幅6.7％，總規模來到4.86兆元。除了國內投資股票型之外，國內投資平衡型、國內投資組合型等以台股為主的基金類型，單月成長率亦名列前茅。其他包括跨國投資貨幣市場型、不動產證券化基金單月亦有5％、10％的成長幅度；規模超過3,000億元的跨國投資股票型、跨國投資固定收益一般債券型上個月規模也都有百億元進帳、增幅約3％。

在被動式操作部分，台股及海外債券ETF單月規模各增加約1,200、861億元，亦是11月境內基金規模大補血的主要功臣之一。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股11月強勁反彈，提振投資市場信心，美國通膨降溫將讓聯準會放緩升息腳步，有利股市延續評價修復行情，持續看好上游半導體供應鏈、高效能運算（HPC）、ABF載板及伺服器等電子零組件，或可留意大陸解封受惠、低基期景氣循環股及生技等族群，若擔心盤勢震盪，建議可透過定時定額方式布局。

FH富時高息低波ETF經理人陳仲愷表示，電子類股占台股的比重高，鑒於目前半導體等主要電子產業處於庫存調整、獲利下修之際，加上市場消息面變動，仍將增添台股行情波動性，建議布局採金融、電子及傳產均衡配置，以因應市場震盪及類股輪動。