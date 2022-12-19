國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇確診新冠肺炎，19日由國民黨準台北市議員詹為元，以及準新北市議員戴湘儀代替她拜票。詹為元表示，他曾在選舉時被隔離過，相當清楚無法親自拜票的焦慮感，不過國民黨相當團結，王本身人緣也好，希望大家眾志成城打下這場仗。戴湘儀則說，過去王鴻薇到新莊幫自己打氣，換她讓王鴻薇送進立法院。

詹為元、戴湘儀今擔任王鴻薇的分身，站在民生東路東路及光復北路口拜票。詹為元稱讚，王鴻薇人緣好，據他所知，每天都有人自願出面幫忙拜票、掃街，國民黨也相當團結，希望大家眾志成城打下這一仗，讓王鴻薇進入立法院。

戴湘儀分享，過去選舉期間她站路口已有半年，期間沒遇過冷天氣，選後站感覺特別不一樣。她大讚，王鴻薇非常願意給新人機會，選舉時還到新莊為她加油、打氣，今天王有需要，自己一定會站出來。

針對國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭喊出世代交替，表態投入2024立委選舉，詹為元表示，黨內世代傳承跟新陳代謝皆有其必要，但應該有公平的制度讓現任者與新人能公平競爭。未來選區會有新人想挑戰現任者，只要初選制度公平，對新人跟現任者而言都是機會跟挑戰。