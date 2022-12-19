造型儲值卡似乎有種魔力，造型越來越可愛，創意也跟著無限擴展，讓卡迷們明知收集不完仍然甘願入坑。愛金卡公司這次按照慣例不放過大家，推出大小朋友都愛的哆啦A夢造型icash2.0，最特別地方就是公仔會發出哆啦A夢的聲音。

看過哆啦A夢動畫的朋友一定對於道具登場的瞬間印象深刻，每次當哆啦A夢從百寶袋中拿出道具時，總是勾起大家對無限未來的想像，心中期待著迎接新奇道具的到來，這次愛金卡公司推出的「哆啦A夢變聲公仔icash2.0」就是為了重拾大家的瞬間感動，運用巧思設計能讓民眾自行更換公仔道具，而為了更符合劇中情境，愛金卡公司特別與哆啦A夢動畫中文配音老師合作，錄製各種道具的登場對白，只要將卡片接近感應區域，就會發出中文原音對白，完美呈現動畫中道具登場的情境。

「哆啦A夢變聲公仔icash2.0」共推出兩款不同表情造型及四種不同道具：「進擊組」隨卡附贈「空氣砲」及「放大燈」兩種道具配件；而「幸運組」道具配件則是「來來貓」及「指引天使」，全部四種道具皆能互相交換搭配哦，哆啦迷們不要猶豫，一次擁有不同道具，兩款絕對要全部入手。

2022年即將接近尾聲，愛金卡公司除了推出超可愛icash2.0，更搶在年底前推出許多icash Pay相關回饋活動：2022/12/16～12/31於寧夏夜市使用icash Pay消費，每筆消費皆享100％ OPEN POINT回饋（每戶上限500點/活動總上限200萬點）。

2022/12/1～12/24台中購物節活動期間，持icash Pay至台中地區指定特約機構消費，累計消費滿500元即享50點OPEN POINT回饋（需登錄/每用戶回饋上限100點/活動總上限50萬點）。

2022/12/19～12/31期間於ET Mall東森購物網使用icash Pay支付消費，最高可享15％ OPEN POINT回饋。吃喝玩樂使用icash Pay支付，不但方便快速，還能再享超值回饋。