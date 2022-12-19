隨著世界陸續從新冠肺炎中解封，當前經濟、社會與環境目標的挑戰日益明顯，施羅德投資全球永續投資主管Andy Howard表示，展望2023年和更遠的未來，疫情危機留下的債務正在挑戰各國政府持續支援社會度過難關的負荷能力，我們將會看到更多政府介入，並預期企業扮演更重要角色，協助解決氣候變化，生物多樣性的威脅，以及生活成本危機等自然界的挑戰。

簡而言之，我們面臨的未來，將會與過去大相逕庭，在此環境下，基金經理人的主動管理及調整投資策略，以順應前方挑戰與機會的能力，對於投資績效的重要性更甚以往。

趨勢一：氣候變遷與政策意向

氣候變遷已是無可避免的現象，所有投資人都會受到影響，不僅止於全球暖化和環境損害本身，還會受到為解決氣候變遷的政經行動所影響；投資人必須確實深思對於前述這些風險的曝險程度，並透過氣候挑戰解決方案的商機，進而管理這些風險。

施羅德投資致力於在未來幾十年內持續轉向淨零排放，包括設定一個以科學為準據的目標，且已於2022年初經過科學基礎減量目標倡議（SBTi）的驗證。但設定目標做來容易，我們如何與其他企業規劃減碳行動，對於我們為客戶創造的價值，才是關鍵。我們的氣候轉變因應行動計劃勾勒出我們的藍圖，政策的支持力道在2022年明顯趨緩，但重要的是民間機構持續向前推進，協助縮小全球領袖所設定的氣候目標，和企業力行轉變準備程度之間的差距。

今年11月在埃及召開的COP27氣候高峰會對於促使全球將承諾化為行動的作為甚少，儘管峰會達成共識提供「損失與損害基金」，藉以協助發展中國家達成巴黎協定目標，緩解了一大關鍵挑戰，各界已將關注力轉向2023年將在阿拉伯聯合大公國召開的COP28氣候高峰會。

我們的努力一直在於藉由我們的聲量和影響力與企業議合，並促使最需要改變的企業訂立轉變計劃，在未來一年，我們將會持續強化這些努力。

趨勢二：自然資本

在當前環境下，自然資本所扮演的角色和生物多樣性的威脅已成為關鍵議題，氣候威脅是一方面全球人口越來越多、越來越富裕、而不斷攀升的需求；另一方面世界資源有限，兩者之間關係日益緊張的徵兆。

目前我們每年使用的資源量，相當於耗用1.7個地球所提供的資源量，進一步使我們陷入自然資本赤字困境，並加劇了全球生態系統退化所造成的威脅。根據預估，每年約有相當於10兆美元價值自然資本流失，凸顯出全球經濟隱形負債持續高築。

現實相當嚴峻：大自然風險正快速成為衡量投資風險與報酬時不得不考量的因素，有鑑於此，我們已於2022年末首次推出全集團內的自然界保護計劃，匯集我們迄今的行動，並且為了解決大自然流失所應採取的行動，訂立未來方向。

趨勢三：生活成本與其他社會壓力

在個人層面，許多國家都面臨生活成本危機，雖然最急切的壓力可望於2023年趨緩，但貧窮將會是我們持續觀察的一項威脅，很少有政府具備財政負荷能力，足以吸收家庭預算短缺，所以社會壓力可能加劇。企業正面臨必須確保弱勢勞工受到保護，無論是藉由為員工加薪和增加福利，亦或加強對供應鏈勞工的責任。

我們可以看到政治制度面臨更大的壓力，這可能會削弱投資人的信心，也就是，政治領導高層將明確界定優先事項，將責任轉嫁給企業和像我們這樣的投資人。

雖然氣候變化和自然議題總是佔據新聞頭條，尤其在COP27和COP15氣候大會前夕，然而我們預期在新的一年，各界將會更大幅關注社會議題，包括人力資本管理、人權以及多元包容，這些也將是施羅德投資對於積極所有權的核心主題。

趨勢四：積極所有權與影響力

隨著各界對金融市場提升對氣候變遷做出改變的壓力倍增，選股將只是部分解決方案，我們有能力與已投資的企業議合，將是一大關鍵作用力，也是必要能力，才能為客戶創造價值。面對我們正邁向的未來，很少有企業已做足萬全準備，所以我們鼓勵並推動企業因應未來，這也將是保護企業價值的重要方向。

我們在2022年初公布了議合藍圖，羅列出我們對已投資的企業的期望，並計畫在未來以此為基礎進行。我們將重心放在影響力，並將會持續加重，積極所有權也將會是這些策略的重要一環。我們於2022年針對700家機構投資人所做的問卷調查發現，約有半數（48％）關注其投資的影響力，相較之下於2020年只約有三分之一（34％），我們預期這個趨勢將會持續。

趨勢五：監管環境

這些趨勢的背景因素來自於投資業界受到更甚以往的審查，永續性的法規正從歐盟擴及到世界其他地方，所以對產品透明化與清晰化的要求理當會增加，而許多漂綠的新聞頭條亦凸顯產品透明化的重要性；解決方法無他，就是誠實、透明化與一致化。

有鑑於此，舉例來說，在COP15前夕，我們已簽署了《企業保護自然界，呼籲立法》倡議，呼籲立法要求所有大企業與金融機構自2030年起主動揭露其對大自然的相關影響與依賴。此外，我們決心協助客戶掌握我們的投資產品，並幫助客戶了解從不同類型的投資策略能預期獲得相關收益。

投資業界當中如我們一樣專注於永續發展的從業人員，過去幾年肯定出奇忙碌，為了跟上法規的實時變化，屢屢調整的規模與步調，挑戰性已經夠大。此外，還需發展分析方式、模型，並與投資組合的企業持續議合，以反映我們從日益增加的ESG資料庫中，對於結構性社會與環境趨勢影響的深度評析，我們預期上述趨勢於2023年仍將持續，這條永續影響力的打拼之路仍將繼續。