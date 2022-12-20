台灣空手道女將谷筱霜首度闖進亞洲空手道錦標賽女子50公斤級決賽，明天將上場爭金，她今天說，連拿4屆銅牌，今年想要再多逼自己一點，預計明年亞運後擬自國際賽退役。

現年25歲的谷筱霜曾拿下2018年亞運女子50公斤級金牌，最近4屆參加亞錦賽（含亞青賽事）都摘銅，今年7月征戰美國伯明罕世運會則以第4名作收，與獎牌擦身而過。

谷筱霜接受中央社記者訪問時表示，由於世運會是臨時遞補參賽，「比較沒有壓力的感覺，但當時因為原本沒有比賽，所以針對比賽的模擬訓練都比較少，到賽場上突發狀況發生時，應變的能力都慢了一點」。

2022年亞洲成人暨青少年空手道錦標賽在烏茲別克塔什干舉行，谷筱霜以3連勝之姿挺進女子50公斤級決賽，包括4強賽以4比2擊敗2018年世錦賽銅牌、伊朗選手巴曼尼亞（Sara Bahmanyar），締造生涯在亞錦賽最佳成績，明天將與兩屆世錦賽金牌、日本選手宮原美穗爭奪金牌。

在連拿4屆亞錦賽銅牌後，谷筱霜渴望今年成績能有所突破，賽前就以闖進決賽為目標，「今年想要再多逼自己一點，全力拚每一秒，在落後的情況下順利克服劣勢、反敗為勝」。

談到決賽對手，谷筱霜表示，曾在世運會兩度交手，上場後就相信自己，「大膽一點，做了才知道哪裡需要再修改」。

谷筱霜明年亞運將尋求2連霸，她也分享後續生涯規劃，有意轉任教練的她，規劃亞運結束後不再比國際賽，也讓她更想把握最後一次參加亞運的機會。（編輯：陳仁華）1111219