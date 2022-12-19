陸港股市加大合作力度，中國證監會、香港證監會19日宣布，原則同意進一步擴大股票互聯互通標的範圍。

據中國證監會以及香港證監會公告，滬深股通的標的範圍擬調整為：市值人民幣50億元及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數／深證綜合指數成份股，以及上海證券交易所／深圳證券交易所上市的A+H股公司的A股。

港股通的標的範圍擬調整為：在現行港股通股票標的基礎上，納入恒生綜合指數內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票，即屬於恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股的在港主要上市外國公司，根據現行規定納入港股通；將滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通納入市值50億港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股。

公告指出，經中國證監會和香港證監會同意後，交易所可對標的納入的具體條件、調整機制等作出規定。