泰國央行周一發布聲明指出，泰國關鍵利率將會持續調升，直到經濟充分成長、通膨也回到目標水準。副央行總裁Piti Disyatat聲稱，泰國經濟預料明年下半將完全復甦，屆時通膨也會回落到1％至3％目標區，這意味升息還將持續一段時間。

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