泰國央行：關鍵利率將持續調升一段時間 22:372022/12/19 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國央行周一發布聲明指出，泰國關鍵利率將會持續調升，直到經濟充分成長、通膨也回到目標水準。副央行總裁Piti Disyatat聲稱，泰國經濟預料明年下半將完全復甦，屆時通膨也會回落到1％至3％目標區，這意味升息還將持續一段時間。 富達：2023年相對看好債市 整體維持防禦性策略 《國際金融》泰國央行續升息 明年H2經濟完全復甦 曾窮到無家可歸 10億身價女星揭秘財富自由關鍵 #泰國央行 #關鍵 #調升 #一段時間 #通膨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》年底內資控盤 上周投信擁抱金融、傳產 09:082022/12/19 財經 日銀前高層呼籲採取更彈性的貨幣政策 11:152022/12/19 財經 肌肉調控及再生 發現關鍵基因 有助改善肌少症 14:452022/12/19 健康 日寬鬆政策動搖 日圓恐反轉 04:102022/12/19 全球財經 重押能源股 柏克夏今年股價表現遠勝大盤 19:022022/12/18 財經 日本擬讓通膨目標更靈活 激勵日圓走高 22:352022/12/19 財經 金兔年台股趨震 前低後高 04:102022/12/18 財經要聞 《國際經濟》超寬鬆政策恐鬆動 日圓止貶重回135 10:082022/12/19 財經 王宥忻揭財富自由關鍵 04:102022/12/19 娛樂新聞 《金融》高盛上修瓊歐洲600指數及英國股市目標價 原因是它 17:082022/12/18 財經 操盤心法－樂觀與悲觀 一線之間 04:102022/12/19 證券．權證 Fed鷹聲連連 高利率恐到2024 04:102022/12/18 財經要聞 中央經濟工作會議閉幕 上海遼寧等省市委書記提三大關鍵詞 13:462022/12/19 兩岸 央行最後一次升息？預計第四季升半碼 明年將踩剎車 網友不領情 14:522022/12/18 生活 普丁動員經濟支援戰爭 04:102022/12/19 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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