德國Ifo調查指出，12月商業景氣指數從11月修正後的86.4升高到88.6，不僅擊敗預期，並創下8月份以來最高。ING分析師貝賽斯基指出，德國商業信心改善，引發外界預期該歐洲經濟火車頭冬季避開衰退的機率升高，但這不意味德國經濟將出現反彈。

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