德國12月Ifo商業景氣指數 創8月份以來最高 22:352022/12/19 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國Ifo調查指出，12月商業景氣指數從11月修正後的86.4升高到88.6，不僅擊敗預期，並創下8月份以來最高。ING分析師貝賽斯基指出，德國商業信心改善，引發外界預期該歐洲經濟火車頭冬季避開衰退的機率升高，但這不意味德國經濟將出現反彈。 最支持中國的德企發聲：疫情防控重創經濟 德企商業信心探底 極右組織密謀推翻政府 德國擬收緊槍械管制 德國破獲密謀推翻政府團體 專家：暴力傾向不應低估 #德國 #Ifo #業景氣指數 #來最高 #升高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北德國耶誕市集登場 啖美食秒出國 04:102022/12/18 地方新聞 F-35手刀買35架 德國問題大了 13:162022/12/16 軍事 德國依賴華為5G設備 專家憂成「安全威脅」 12:412022/12/18 國際 德企中國熱降溫 取消封控後又開始擔憂感染潮 20:482022/12/18 兩岸 26年來首次 德教育及研究部長明年將訪台 10:202022/12/13 國際 世界最大圓柱水族箱炸開 上千魚屍遍地 官員曝可能原因 14:572022/12/18 國際 英特爾延後蓋德國廠 德媒指希望取得更多補助 22:362022/12/18 財經 《金融》十二月美銀美林經理人調查報告 現金配置比重連兩個月下滑 14:282022/12/14 財經 德總理蕭茲：堅持「一個中國」框架 反對武力攻台 12:312022/12/19 兩岸 《國際產業》亞馬遜德國發起罷工 干擾聖誕節業績 11:182022/12/19 財經 集結52家德國特色攤販 「德國耶誕市集」本周末登場 12:222022/12/14 生活 ZwickRoell亞太區複材實驗室 2023營運 04:102022/12/19 產業特刊 好市多「冬季神鍋」 他喝完湯頭秒喊：想再多吃幾次 10:082022/12/17 生活 OPEL Mokka-e 德國純電跨界有新車名，還加大電池容量讓續航力提升 20％ 15:102022/12/15 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》賓士電動車生產網絡 2024年全面啟動 14:482022/12/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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