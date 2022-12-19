今年3月18日台北市士林區士東路上發生起死亡車禍，被稱為「德東飆車王」的簡姓男子撞死1名65歲婦人，撞傷2名高中生，今(19)日開庭，簡男否認自己有任何過失，在庭上翻供；死者家屬庭上怒斥「不要再說藉口，有沒有考慮家屬的感受！」，也表示死者大體受創嚴重，醫院清理大體前不願讓家屬看死者樣子，另外，她也提到簡男2萬元慰問金是要登記，表示簡男有和她說「對不起」。

這起死亡車禍，死者家屬表示，當時到醫院時，急診室特地等她還沒下班，對方向她表示「傷口相當嚴重」、「是完全沒有煞車所撞出來的」，直到清理死者的大體之前，醫院都不讓家屬看死者的樣子，醫生還表示若自己是死者家屬，絕對不會放過肇事者。

死者家屬也在庭上痛哭，怒斥簡男「不要再說藉口，有沒有考慮家屬的感受！」，而其他2名傷者的家屬也說「肇事者怎麼可以如此輕描淡寫，說自己沒錯」，希望法官從重量刑。

據《ETtoday新聞雲》報導，死者家屬朱小姐的告代律師指出，簡男上回調解僅給2萬元慰問金後，就未有接觸，另外簡男只願意賠死者100萬、傷者60萬、80萬，且簡男在天母東路有超商店面，價值3千5百多萬，月租金20萬，家族則有8間房地產，認為簡男沒有悔過與賠償的心；不過簡男辯護人則解釋，之前連絡過傷者、死者，連同保險賠償願給傷者120萬、160萬，300萬；據悉，簡男提供的2萬元慰問金，死者家屬表示並非是真的要跟她道歉，且那2萬元只是要登記在上面，表示簡男有和她說對不起。