根據媒體報導，日本首相岸田文雄計畫在明年4月日本銀（央）行總裁換人後，修訂日銀2％通膨目標，來為調整現行的超寬鬆貨幣政策鋪路。受此報導激勵，日圓兌美元周一（19日）出現強彈。儘管如此，外界認為日銀周二（20日）在召開今年最後一次決策會議仍將維持貨幣政策不動。

日圓兌美元周一盤中曾升破136關卡，最高來到135.76高位、升幅達0.6％。之後升幅略有縮減，但其匯價多在136價位附近交易。

雖然內閣官房長官松野博一周一在例行記者會上已否認政府有修改通膨目標的計畫，不過澳洲國民銀行策略師卡瑞爾（Rodrigo Catril）卻認為無風不起浪，這項報導將為日銀採取較彈性貨幣政策敞開大門，至於已經貶過頭的日圓也可望出現翻轉走勢。

不過瑞穗銀行經濟與策略部門負責人韋拉譚（Vishnu Varathan）看法較為保守，他提到更動通膨目標或許能提供適時靈活性，但它並不會影響貨幣政策的傾向。他還補充在有關調整目的及執行方法尚未有更明確訊息出現前，對日圓不至於將產生即時或巨大的影響。

根據路透周一發布最新調查顯示，將近半數經濟學家預估日銀將在明年3到10月調整貨幣政策，該時間點比先前調查預估的2024年提早。

日銀是當今全球最鴿派的央行之一，不過該央行一意堅守鴿派立場，也導致美日利差不斷擴大，並引發日圓兌美元多次下探到數十年低點。日圓是今年G10（十國集團）貨幣當中表現最差貨幣，累計年初迄今兌美元貶幅已深達15％。至於日本5年期政府公債殖利率也觸及近8年高點。

日銀周二將召開今年最後一次例會，外界普遍預期該央行仍持續利率在當前超低水位不變，不過會中任何有關貨幣政策調整的評論，將會受到投資人密切關注。