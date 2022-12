「魔獸」霍華德19日沒上場打球風波持續延燒當中,就在桃園永豐雲豹總經理蘇翊傑宣告卸任負責後沒多久,魔獸也在IG發文澄清一切只想保護自己身體健康,不希望連三天上場比賽造成受傷,他更希望球迷要理解他想休息的心情,更重申對於球隊與隊友的全力支持,問題是他說了這些澄清的「表面話」,恐怕還是無法澆熄球迷感覺被欺騙的怒火!

以下是霍華德IG貼文內容,「I’m proud of my teammates and how they competed this weekend! I still see a bright future for us despite what anyone might say 💪🏾 I chose to rest to make sure I can maintain my health to ensure I’m able to play at my best for the whole season so that you fans can continue to watch me! It would have not been smart to jeopardize that for just 1 game! Especially returning to court after two weeks in a BACK to BACK to BACK! I love you all ❤️

對於剛剛回歸就遇到連續三場背靠背的比賽,我確實需要採取必要的預防措施來確保我的身體是健康的,對於球隊、球迷、甚至整個聯盟才算是有益的。為什麼要為了多打一場比賽讓我的身體冒著有可能再次受傷的風險然後導致可能沒辦法再打任何一場比賽,如此一來沒有人可以再看到我上場然後這會間接傷害到我的球隊。 我愛我的球迷們,所以我想要確保我的身體狀況是足夠好的可以幫助我的球隊走完一整個賽季然後贏得冠軍🏆我希望球迷能理解我一場比賽休息是為了更好的結果,然而不論我有沒有休息,我們都應該表現出我們對球隊的支持,所以我們可以更有信心的贏得比賽!我為我的隊友感到驕傲,對於他們在場上的奮鬥精神感到驕傲,我可以看見我們有一個明亮的未來不論任何人說了什麼」