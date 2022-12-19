俄羅斯軍火商維克多‧布特(Viktor Bout)在獲釋後，在星期六訪問了俄羅斯佔領的烏克蘭東部城市盧甘斯克(Lugansk)。俄羅斯在上星期，與美國達成換囚協議，美國換回WNBA 女籃球星格林納(Brittney Griner)，俄羅斯則換回布特。

CNN報導，布特出席了盧甘斯克當地的親俄勢力，「俄羅斯自由民主黨」(LDPR) 盧甘斯克分部的開幕式。布特接受俄國官方媒體訪問時說，他很高興第一次訪問盧甘斯克，並表示相信被佔領地區「將很快實現和平，人們可望生活在沒有恐懼的未來。」

然而，這些話由綽號「戰爭之王」的人物說出，感覺特別奇怪。

俄羅斯自由民主黨領導人斯盧司基(Leonid Slutsky)表示，由於「附近有高精度武器的威脅」，他們不得不兩度改變前往盧甘斯克的路線。 「但這並不能阻止我們對盧甘斯克的訪問，因為頓巴斯永遠和俄羅斯在一起。我們將克服所有困難前來此地。」

上星期，布特告訴俄羅斯媒體RT表示，他「全心全意支持莫斯科在烏克蘭的特別軍事行動」，並說如果有需要用到他的技能，他願意成為志願軍戰士。

布特在1990~2008年，將大量的蘇式武器販賣給衝突國家與武裝集團，包括中東、非洲、中南美洲等地，被稱為「軍火之王」或「戰爭之王」。但是對俄羅斯來說，布特的生意網路，卻是蘇聯解體後，重要的賺取外匯的管道，因此對布特的評價相當正面。