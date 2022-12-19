近日寒流來襲，全台各地溫度急降，17、18日就有135人送醫前失去生命跡象，疑似因為天冷猝死，心臟科的醫師也呼籲長者、三高和腦血管疾病者都是猝死的高風險群，需注意保暖。一位KOL「閒妻小廚娘 吃貨二兄妹」（暱稱閒妻）透露兒子泡澡起身後一度癱軟，讓她嚇到淚崩。

閒妻17日陪孩子們洗澡，浴室有開窗戶透氣，熱水器安裝在戶外，泡了一陣子愛兒起身，她用毛巾擦乾身體，並幫兒子穿上一件微高領的內搭衣，再披上大毛巾，準備讓兒子自己去房間換衣服，沒想到這時他突然癱軟暈眩，眼睛閉著、嘴唇發白的症狀嚇壞閒妻，兒子虛弱表示：「我想睡覺了」，閒妻則不斷叫他不能睡。

閒妻推測熱水器在外面，應該不是一氧化碳中毒，於是將孩子抱到房間，快速將頭髮吹乾，後來兒子恢復意識說：「我剛剛頭覺得好暈，看不到前面，都是黑黑的。」她心疼抱住孩子，坦言：「真的很怕在這一剎那失去我的寶貝」。

閒妻強調泡澡如果超過10分鐘，「下肢的血管就會擴張，如果直接起身，沒有先坐一下再站，很可能因為姿勢突然改變造成低血壓，使運輸至腦部血液驟然不足，就會造成暈眩甚至暈倒。」她以自身經歷提醒大家泡澡注意不要泡太久，也不要讓孩子離開自己視線，慶幸自己一直陪著孩子沒有離開，否則後果無法想像。