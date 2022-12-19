大陸放開防疫限制並停止大規模強制檢測，官方也幾乎不再公佈確診和死亡數字，相關數據僅有極少量更新，遭到外媒與世界衛生組織的批評，連一向最袒護官方說法的《環球時報》前總編輯胡錫進都公開質疑。目前網上與外媒最注意的是北京殯儀館與火葬場一位難求，工作人員日夜加班亦無法消化大量湧入逝者的遺體，外媒認為，連相關設施最齊全的北京都如此，顯示死亡人數正快速飆升。

《華爾街日報》指出 ，北京專門接收新冠死者的東郊殯儀館，近日接到大量遺體，工作人員稱，館內火化和其他殯葬服務需求激增，24小時不停運作，工作人員表示，新冠開放以來一直都是超負荷工作，「沒有辦法，火化不過來。 」

根據工作人員估算，平時一天大概30至40位逝者會在館內安排火化，但是現在每天都在200位左右。工作量的增加已給該殯儀館的工作人員帶來極大的壓力，其中許多職工也都感染了新冠病毒。

據中共官方公佈數字，北京11月19至23日新增4宗死亡病例以來，北京到12月19日才再次出現2宗死亡。

香港《經濟日報》指出，在死亡人數遭到質疑下，北京市公布發燒感染者數量持續高位增加。北京市府發言人徐和建表示，群眾就醫用藥需求保障整體仍處於緊平衡狀態，但已出現趨穩向好明顯態勢，將盡快實現正常生產生活秩序的全面恢復。

報導說，北京當地發熱門診總數亦由94家快速增加至1263家。市府發言人强調，醫療機構任何情況下不得拒運、不得拒診、不得拒救，並要圍繞降低重症、減少病亡開展救治工作，盡最大努力降低病亡率。

他說，要繼續落實新10條，取消新10條要求外的復工復產場所核酸陰性證明查驗，恢復堂食，恢復旅行社及在線旅遊企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票+酒店」 業務等，嚴防防控層層加碼，盡快實現正常生產生活秩序的全面恢復。