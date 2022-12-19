國人癌症存活率逐年攀升，為更精準有效率治療與守護荷包，全球人壽宣布，推出「全球人壽臻心臻意防癌終身健康保險（實物給付型）」及「全球人壽臻心85防癌定期健康保險附約」，其中，前者除透過提供實物給付罹癌基因檢測服務，讓罹癌保戶可透過檢測後的個人專屬用藥策略報告，提高治療效果，也提供癌症標靶治療保險金給付，

全球人壽也呼籲民眾，養成良好飲食與運動習慣，避免癌症找上門之餘，同時也應提前部署防癌保障規劃，才是遠離癌症、對抗癌症的最佳解方。

根據衛生福利部公布2021年國人十大死因統計結果，惡性腫瘤（癌症）仍蟬聯40年十大死因之首，不過，從臺灣癌症登記中心存活分析來看，國人全癌症5年相對存活率逐年攀升，以2015年罹癌患者為例，到2019年為止，相對存活率已達60.6％，意味著及早發現亦有治癒的可能性。

惟治療癌症所產生的鉅額醫療及長期照顧費用，可能導致家庭面臨經濟壓力，據衛生福利部2021年各類癌症健保前10大醫療支出統計，惡性腫瘤就醫的民眾每人平均醫療費用為16萬餘元，其中治療費用最高的是白血病，每人平均醫療費用高達44萬餘元，非一般家庭能承受的風險。

為提供保戶罹癌後能有更多元有效的治療方式可做選擇，全球人壽新推癌症系列商品，其中一款為「全球人壽臻心臻意防癌終身健康保險（實物給付型）」，具備四大特色，包括「豁免保費」，初次罹患侵襲性癌症的患者，提供豁免本險續期保費，罹癌後不用擔心繳保費的問題；特色二為「罹癌基因檢測服務」，罹癌後提供罹癌基因檢測服務之實物給付，可選擇罹癌基因檢測服務「麗寶克癌標靶藥物基因檢測服務」，針對癌症組織檢體，在一次檢測中偵測30個癌症相關基因的312個變異位點，提供個人專屬用藥策略報告，配對適合的藥物療程，以大幅提高治療效果。

特色三為「癌症標靶治療一筆給」，對於要使用標靶藥物治療的保戶，除了可使用罹癌基因檢測服務的實物給付外，也提供被保險人在進行標靶藥物治療後，可申請癌症標靶治療保險金；特色四為「健康回饋機制」，在有效期間內且屆繳費期滿日前，未曾申領初次罹患侵襲性癌症保險金者，享有健康回饋保險金。

若是罹患嚴重特定部位癌症的保戶，因治療癌症過程中，可能會暫離職場造成收入中斷或需要他人照護，則可透過「全球人壽臻心85防癌定期健康保險附約」，每月提供嚴重特定部位癌症生活扶助保險金，以達成填補部分的收入或照護的支出，這也是該商品的一大特色。

特色二為「整筆給付」，保戶在初次罹患癌症時，不論為本條款所列之一般癌症或嚴重特定部位癌症，全球人壽均會給付一次性保險金，填補可能面臨的費用支出；特色三為「癌後治療」，對於罹患嚴重特定部位癌症的保戶，在給付嚴重特定部位癌症生活扶助保險金的期間，如有進行化療或放療，也可申請癌症化學或放射線治療保險金；特色四為「保費精省」，重點強化保障升級，補足保障缺口，適合目前正為自己與家人打拼的上班族或青壯年，以補強癌症防護網。

治療癌症是一場長期抗戰；全球人壽建議，擁有癌症險是提供民眾在抗癌過程中的解方之一，同時亦可搭配實支實付醫療險，因治療期間可能會用到健保不給付的新式療法或新藥等自費項目，如此一來即能減輕抗癌花費的壓力，另也可搭配重大傷病險，只要符合一次性給付的條款定義，民眾就能彈性支應醫藥費用，讓癌症理賠的保障更加全面。