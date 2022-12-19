阿根廷在昨晚世界盃冠軍戰與法國拚搏到最後關頭，靠著PK大戰以4比2收下大力神盃，一晃眼等了36年，成為隊史第3座冠軍。而現在最熱門的關鍵字莫過於，被當神膜拜的隊長梅西（Lionel Messi），許多家長都希望小孩以梅西命名，但阿根廷政府卻早在2014年頒布法令禁止這項行為。

綜合外媒報導，足球在中南美洲國家蔚為風行，尤其對實力堅強的阿根廷來說更將之供奉成國球，全國上下都為它著迷。今年卡達世界盃更是他們心中永遠的球王梅西最後一舞，個人生涯拿過4次歐洲聯賽冠軍、7次金球獎，5度征戰世界盃的他獨缺大力神盃，如今終於圓夢，成為史上第9位稱霸3金的傳奇人物。

梅西生於第三大城羅薩里奧（Rosario），自幼因生長激素缺乏導致侏儒症，身高僅169公分，因為被貴人、巴塞隆納的球探雷薩奇（Carles Rexach）相中，主動為他負擔醫藥費，才順利長高。

現在阿根廷境內無處不見狂歡景象，關於該國有個有趣的事情你必須知道，梅西屢屢締造不朽傳奇，在國人心中儼然成為另類的精神寄託，許多父母都希望孩子未來如他卓越，以梅西為名，但羅薩里奧政府早在2014年就禁止大家使用梅西的姓氏當名字，理由是擔心可能因此過於氾濫造成城市混亂。