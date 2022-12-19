戴天易跟林心如將再度合作，推出光系列實境節目《光露營就很忙了》。（TVBS提供）

台灣最大泛娛樂產業盛會「亞洲新媒體高峰會」邁入第4屆，串連產、官、學界接軌國際平台，聚焦「動戰局Reshuffle、準策略Research、多變現Revenue、新經典Replay」4大主題探討。

此次高峰會內容涵蓋IP孵育、韓流分析、國際出海、台劇復興、數位與實體經營等最新話題，並邀得韓國官方組織「韓國文化產業振興院 KOCCA」政策本部產業政策組組長朴爀台，以及全球串流影音霸主 Netflix 亞太地區(不含印度)內容副總裁金珉暎專講。

TVBS品牌行銷暨公關部總監，同時也是《華燈初上》名製作人的戴天易，此次也受邀與會，針對「從在地到國際：製作人們的內容題材發展策略」主題探討。戴天易分享，不論是戲劇影集、大型綜藝節目或8點檔，內容要走出國際，產生具在地性的「文化共感」是關鍵因素，這也是TVBS從《華燈初上》IP延伸打造的大型綜藝節目，《光露營就很忙了》的重要節目內容元素之一。

談到近年來內容產業的熱議題「越在地越國際」，戴天易深有所感表示：「在地化跟國際化最重要的事，就是要能夠產生文化共感。有了文化共感才會讓觀眾感動，也才能產生國際共感」，像是以日本代表性AV文化，發想拍攝成的日劇《AV帝王》，就是深具文化共感的案例。

戴天易進一步以《華燈初上》為例分析，「1988年正是台灣經濟起飛的年代，而條通文化又是台灣特有文化」，透過時間與文化性的結合，讓曾經歷條通文化的40歲以上族群，對《華燈初上》產生強烈的文化共鳴，後端再加入「懸疑」、「推理」、「犯罪」等年輕人喜歡的戲劇元素，創造年輕族群的共感，讓《華燈初上》成為受跨世代喜愛的戲劇作品，並吸引Netflix花費3億買下《華燈初上》的獨家播出權，僅花了2天就登上Netflix排行榜冠軍，成功將在地文化行銷國際。

除了戲劇節目製作，在TVBS的10年間，戴天易監製許多大型綜藝和實境節目，「高成本的戲劇這兩年不斷產出，但國際市場購買獨播劇的配額有限，在市場供過於求的情形下，可能造成戲劇市場泡沫化。而綜藝節目其實在谷底，在谷底就有反彈的機會。」觀察到此市場趨勢，TVBS投資實境節目《來吧！營業中》，不但獲得極大迴響，還成為台灣首部登上Netflix的綜藝實境節目。

戴天易表示，明年TVBS將持續朝娛樂集團化發展，未來將投入更多資金在綜藝內容上，像是《來吧！營業中》第二季內容將推出全新面貌，營業方向從餐廳轉換為美髮沙龍，讓大家一窺職人背後的功夫底。既有IP《食尚玩家》則有擴大出國計畫；《女人我最大》也將有不一樣的內容型態。

先前《華燈初上》由戴天易跟林心如攜手，成功打造成台劇天花板，兩人也將再度合作開發TVBS大型綜藝節目，推出光系列實境節目《光露營就很忙了》，延伸《華燈初上》IP製成真人秀，帶著劇中的七仙女一同挑戰野外露營，精彩的實境也讓大家看見褪下華服藝人們親民的一面，藉此讓國際市場看見台灣之美。

另外，八點檔《機智校園生活》自去年12月開播，共播出256集，在數位成績屢屢登上YouTube發燒影片，累積破１億流量點閱，在LINE TV維持排行榜前3名，網路聲量持續發燒不減，因此規劃將電視IP《機智校園生活》轉為數位化，與LINE TV攜手合作數位版《機智校園生活》，將內容調整為符合網路受眾需求的長度。未來也規劃與東森、時創影業合作開發一條影集劇場，滿足TVBS觀眾的多元娛樂內容需求。