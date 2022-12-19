冬季寒流來時氣溫驟降，忽冷忽暖產生溫差，選擇最適合自己的保暖措施最為重要。寢具代理日比家族建議，可選擇厚度輕柔適中不悶熱的冬被，推薦旗下品牌WENTEX的90%羽絨冬被、或是100%紐西蘭羊毛冬被來維持睡眠時的最佳溫度，100%長纖牡丹絲冬被更可防蟎抗菌，再另加上一件柔軟貼身的法蘭絨毯墊於床上，組合出舒服的「三明治蓋被法」，不怕寒流來襲影響睡眠品質，從冬季到隔年春季都適用。

居家品牌HOLA則運用獨家升溫技術開發「warm touch」溫感系列，經實驗測試，最高可升溫8度，寒流來襲全系列銷售成長超過3成。也可搭配發熱小物，像是「warm touch石墨烯毛絨雙面毯」、「warm touch石墨烯毛絨保暖拖鞋」等移動式暖物，避寒又舒適，在家中也能隨身帶著走，並可和其他地毯、沙發保潔墊、三角大靠墊等發熱小物靈活搭配，全面啟動居家防寒措施。HOLA即日起至2023年1月4日睡眠節，線上線下同享優惠。

日比的WENTEX100%長纖牡丹絲冬被，有效達到抗菌、防蟎、防黴功效。雙人原價1萬7800元，特價1萬4240元。（日比提供）

HOLA的warm touch石墨烯毛絨保暖拖鞋將溫暖穿著走。299元。（HOLA提供）