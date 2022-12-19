九合一選舉落幕，綠營在18日嘉義市長延後選舉再遭慘敗。國民黨桃園市議員黃敬平19日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，嘉義市長黃敏惠這幾年政績受到肯定，一人對抗不檢討敗選、只顧輔選李俊俋的綠營全黨，即使在4成3的低投票去依然大勝連任，讓李俊俋只拿到約3成5得票率。他認為台灣民意基金會民調顯示國民黨支持度超車，民進黨207萬選票流失、跌10.7％，其實是董事長游盈隆在幫綠營把鐵桿的基本盤都叫回來。

黃敬平談北市立委補選表示，這幾年補選投票率本來就不高，嘉義市4成3又算是創下非常低的投票率。一般補選通常都是藍的支持者出來的少，綠的支持者會很踴躍、很鐵。可是看李俊俋18日的得票，游盈隆當然是用比較誇大的手法，說民進黨大走山、207萬選票流失、跌10.7％。

「我覺得有點故意在幫民進黨啦！」黃敬平說，有點要把綠的支持者叫回來（主持人盧秀芳：拉危機感），要把鐵桿深綠的基本盤都拉回來，游盈隆這份民調有一點在喊綠營的支持者，並不是要在那邊奚落民進黨給大家聽。

黃敬平指出，李俊俋的得票率這麼低，差不多就3成5，要想想看那是嘉義市，濁水溪以南幾乎都是綠油油一片。黃敏惠順利連任，等於是群綠叢中一點藍。「我以前在嘉義生活過一年，知道它為什麼被稱為民主聖地」，以前每年選舉之前，以噴水圓環中山路為中心，一邊靠文化街這邊，一邊就靠舊的嘉義省立醫院，現在是新的公園這裡，兩邊就會分成藍綠的對壘，不管立委或嘉義市長選舉。

「這次選舉，民進黨等於是全黨上下總動員。」黃敬平強調，從蘇貞昌到所有人，該檢討的不檢討，跑去幫李俊俋站台背書，車隊掃街什麼的樣樣來。黃敏惠幾乎就是朱立倫黨主席去幫她，等於是黃敏惠對抗民進黨全黨，還可以拿到比她上一屆還要高的票數。固然可以說黃敏惠的政績受到肯定，她在嘉義這幾年也真的做了不少，包括快意生活村、森林之歌，這些都是嘉義人津津樂道的政績，現在去看嘉義的風貌，幾乎完全不一樣了。