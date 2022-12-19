台灣民意基金會今（19）日上午發布有關「台灣人政黨認同的巨變」最新民調，與今年9月時相比，國民黨的政黨認同度從19％飆升到31.6％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今日就表示「民進黨的風氣敗壞到令人匪夷所思，開始瀕臨崩盤的邊緣，現在全部寄希望於賴清德一人來改變民進黨，而賴清德孤臣無力可回天」，引發討論。

台灣民意基金會今天公布最新政黨認同民調，約三成一民眾認同民進黨，三成二認同國民黨，與3個月前相較，藍綠基本盤出現巨變，民進黨認同者下滑10.7個百分點，換算成人口數，等於流失207萬認同者。這也是蔡英文總統上任以來，規模第二大的崩盤幅度，已經退回10年前在野時期水平。

吳子嘉19日在網路節目《關鍵時刻》中表示，其實從2014年開始，台灣政壇就出現一個現象「得年輕人者得天下」，吳子嘉坦言，「從柯文哲開始到現在沒停過，現在這個狀況就是年輕人、中間選民、高知識份子全部離開民進黨，民進黨每年都喊回鄉投票，今年沒有，因為就是怕回去投給對方」，吳子嘉更接著猛轟「民進黨就官箴不彰、牝雞司晨，整個朝綱大亂，就變成沒規矩，一個政府沒規矩就不成方圓了」。

吳子嘉接著說，民進黨的風氣敗壞到令人匪夷所思，開始瀕臨崩盤的邊緣，「現在全部寄希望於賴清德一人來改變民進黨，而賴清德孤臣無力可回天」，這三年以來，老百姓對這個政府已經絕望到極點了，就是蔡英文一個人沒收全部的初選，乾綱獨斷，結果導致個人的失敗，加上國家的沈淪跟黨的墜落，才是歷史的大事情，吳子嘉最後更說，「民進黨創黨以來，碰到這種深刻的教訓的時候，一定會有非常強大的力量來阻擋這個失敗，現在沒有，所以輸到2024絕對不是過分的話」。