成人片女優孟若羽擁有F級上圍，先前因差點與鄧佳華合作而爆紅，IG追蹤數高達18.1萬。近日她跟風玩匿名問答，被網友狂問辛辣的問題，其中有人好奇「每天做不痛嗎？」對此，孟若羽回答了。

最近IG流行匿名問答的遊戲，用戶收到匿名的問題後，可以把回應分享到IG限時動態，身為人氣女優之一的孟若羽，匿名提問如雪花般飛來，且大部分都是限制級，她依舊親民地回應，其中有網友好奇她的工作性質，忍不住問：「每天做不痛嗎？」孟若羽無奈地回：「誰說每天做？」

也有網友好奇她當初為何投入暗黑界？孟若羽的回應相當簡潔有力：「賺錢」，至於引退後的人生規劃，孟若羽表示：「嗯…這是個好問題欸，目前是有慢慢規劃副業啦，等規劃好一定會跟大家說。」

除了回答粉絲的問題，孟若羽也正面迎擊酸民，看到自己被酸「要出名又不接受負評、情商低」等，她高EQ回應：「你可以試試看，看看你被許多難聽的負評是什麼感受，不要只會做手機背後的酸民鍵盤手，想必你以前也是一直被霸凌的那一位。」

此外，被問到有無整形，孟若羽大方地承認，坦言做過胸部，以及抽大腿內側和腰腹的脂肪，接著公開術後的按摩影片，強調抽完脂後，最重要的還是控管飲食。