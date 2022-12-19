唯恐天下不亂？有人妻在網上抱怨小姑，她指出當婆婆車禍開刀住院，直到出院，都是自己一手包辦，任饒任怨，就因為曾對婆婆說一句「可以等我這個弄完在去用別的嗎？」，遭小姑聽見，竟然遭小姑挑撥她與婆婆間的關係，氣得大罵「話可以隨便亂說嗎？」。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她與老公結婚2年了，但她忍不了小姑的挑撥的行為，決定上網抱怨，她先提到今年3月因為婆婆出車禍開刀住院，她頂著身體不適狀態照顧婆婆3天到出院，但因為婆婆依舊行動不便，便向公司請2星期假照顧，正好遇到清明連假，要準備拜拜的東西，又要照顧婆婆，還要煮菜給回來的親戚，一個人當三個人用，但因為只和婆婆說了一句「可以等我這個弄完在去用別的嗎？」，帶了有些情緒壓力的口氣碎念了一下。

而這一幕，卻被回來放假的小姑看見，先去詢問她的老公後，竟然又跑去和婆婆詢問「妳媳婦有沒有碎念呀！」、「我怕妳被媳婦欺負」，這樣的對話讓她無意間聽見，氣得向老公抱怨，沒想到，後來得知竟然是「小姑認為與她不熟..」，讓她氣炸「不熟可以這樣隨便亂講嗎」。

她認為當初婆婆出車禍住院時，小姑沒分擔照顧就算了，還跑去看張惠妹演唱會，另外，她也認為小姑在北部夫家有車有房有工作，下班回家就蹺腳等外送不用開火，且不用跟公婆住又很自由，對比她每天回家要煮飯、做菜、做家事，根本不懂和公婆住的壓力。

她還指出，小姑還向婆婆提到她懷孕的事情，認為她都不保養身體怎麼會懷孕，認為對方結婚3年也是靠試管才能順利懷孕，認為小姑根本沒有同理心，讓她覺得不是「婆媳之間有問題」，而是有些人在背後搬弄是非，在婆婆與媳婦間挑撥離間。

貼文一出，網友紛紛留言表示「趕緊黑化，直接罵爆小姑」、「妳可以不用顧，叫她回來自己孝順，叫別人女兒孝順自己去看演唱會，臉皮真厚」、「自私、雙標的天邊孝女，總愛把孝順外包」、「人善被人欺，有時候要硬起來別人才不敢欺負妳」、「毒菇通常都不覺得自己很毒」、「不少小姑大姑真不懂界線」、「這麼好的媳婦還要挑什麼，唯恐天下不亂欸」。