加密貨幣交易所FTX破產引發連鎖反應，保險公司如今拒絕或限制承保對FTX曝險的客戶，意味著數位貨幣交易員和交易所恐無法為駭客攻擊、竊盜或訴訟損失投保。

由於加密幣市場缺乏監管，加上比特幣與其他加密貨幣波動劇烈，保險公司本就不樂意為加密貨幣公司的資產和董監事暨重要職員責任保險承保，FTX宣告破產後再加深保險業者的疑慮。

英國保險組織勞合社（Lloyd's of London）的專家要求加密貨幣公司提高對FTX曝險的透明度。此外，保險業者還提出排除條款，拒絕為FTX破產相關的損失理賠承保。

加拿大保險經紀商Hugh Wood Canada總裁尼可斯（Kyle Nichols）指出，保險公司要客戶填寫一份問卷，回答是否有投資FTX，或是在該交易所投入資產。

勞合社保險經紀商Superscript的數位資產主管戴維斯（Ben Davis）透露，公司給予與FTX有往來的客戶一份強制性問卷，要求客戶說明曝險比重。

戴維斯表示，舉例來說，若是客戶總資產的40％存放在FTX，而且無法提取，公司將拒絕承保或是在保單增列排除條款，限制與FTX相關的資金損失理賠承保。

五名保險業的消息人士表示，涵蓋保護數位資產，以及從事加密貨幣的董監事暨重要職員的個人責任保單，可見到拒絕為FTX有關損失理賠的排除條款。

總部位在百慕達的加密貨幣保險商Relm過去曾對與FTX往來的實體提供保險，現在則採取更嚴格的措施。該公司共同創辦人齊奧科斯基（Joe Ziolkowski）表示，若是要納入加密幣或監管排除條款，公司便不會為這些範圍承保。

齊奧科斯基亦指出，眼下最緊迫的問題之一，是保險公司是否會為與FTX往來的其他公司提供董監事暨重要職員責任保險。

此外，FTX破產亦可能推高保險費率，特別是美國的董監事暨重要職員責任保險市場。