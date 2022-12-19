曾當過國防部長的退輔會主委馮世寬今日回答有關松山機場遷建的問題時，強調該機場是空軍作戰時的備戰場，質疑怎麼可以取消，而提出松機遷移政見的民進黨台北市立委候選人吳怡農則強調，只要願意遷移，「到處都有辦法」。台北市議員游淑慧今（19）日對此忍不住在臉書發文怒批，松機跟國防、軍事、交通有關，吳怡農當選立委就能解決，民進黨其他官員是草包嗎？

游淑慧提到，吳怡農拋出松山機場遷建的政見，馮世寬回「怎麼可以取消呢？」；而另一個主張建立國土防衛隊，馮也反問「那要國軍幹什麼？」，結果吳怡農早上竟然還對媒體說，「只要願意遷移松山機場，到處都有辦法」。

對於吳怡農的說法，游淑慧直言，「笑死！那你就先提方法，再來吹牛啊」，並質疑吳是在選總統還是選行政院長，「跟國防、軍事及交通有關的事，他一個人當選就都能解決？那民進黨其他官員和立委都是草包囉？」她呼籲吳怡農應該先提解決或替代方式，不要光說不練、意圖矇混。

游淑慧還指出，高嘉瑜委員之前稱吳怡農是持續在一個人的武林中自我鍛鍊精進，「真不知道是稱讚還是揭祕？」因為他所提的政見和想法，許多都是一個人自顧自的獨白，不管專業、可行性。而且都已經參選兩次了，到此刻才在自我鍛鍊精進，等於就是「沒準備好就來選」，那立委補選也只能讓他「一個人的武林中自我鍛鍊精進了」。