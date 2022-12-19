12月15日，德國國防部(MoD)公佈新一波對支援烏克蘭的軍事裝備清單，包括6萬發155公釐砲彈、34輛救護車與18輛8輪載重卡車，另外還有12 輛BPz -2裝甲救援車，它與豹1坦克(Leopard 1)使用相同的底盤，說不定是對烏克蘭軍援北約坦克的預兆。

陸軍認識(Army Recognition)報導，BPz -2 的全稱是Bergepanzer 2，德文的意思就是「裝甲救援車2式」，用途是回收和修復戰場上的主戰坦克。這是在豹1主戰坦克問世後不久跟著開發的救援車，使用相同的車體，才能有足夠的扭力以拖運豹1坦克。

BPz- 2 配備了一個安裝在車體前部的推鏟、一個液壓操作的起重機，位於車體右側，可在前部旋轉，絞車的吊力為35 噸，拉力70 噸，另外有導輪、電動扳手和焊接系統，可以執行更換砲塔、引擎、履帶等工作，或是直接拖回修護站。全車重量39.8公噸，有4名乘員。

烏克蘭一直希望西方國家能夠提供北約製式坦克，但是包括美國、德國都不予回應，理由是「北約坦克過於沉重，不適合烏克蘭軟質的土地」，但實際原因可能是擔心現役的M1艾布蘭，或是豹2坦克，要是在戰場上遭俄軍擄獲，內部的重要科技可能被俄羅斯所知悉。對此，德國萊茵金屬公司(Rheinmetall)在幾個月前曾經提出捐贈烏克蘭豹1坦克的替代方案，需知豹1坦克已退役超過20年，其技術科技已沒有什麼保密性，但是後期型的豹1也有不錯的射控系統，對抗蘇式坦克也已足夠。或許德國政府在經過幾個月的考慮之後，開始考慮了這項軍援計畫，才會同意提供BPz-2裝甲救援車。

根據基爾世界經濟研究所( Kiel Institute) 2022年12月的一份報告，德國的對烏克蘭的捐助首次超過英國，使其成為歐洲最大的絕對捐助國，目前累計德國向烏克蘭提供的支持，價格總計126億歐元。