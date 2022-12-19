台北市政府兩年前減少人行道專用垃圾桶後，主要設置在夜市、商圈、捷運出口等處，近日有民眾拍下一處路口垃圾桶被塞爆，飲料杯也不斷往上疊放，甚至外溢擺放到地面上，形容是「台北某個路口的聖誕樹」，畫面曝光引發褒貶不一的討論，有人認為集中擺放已足夠，但也有另一派認為不該硬丟。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，只見路口一處垃圾桶被丟滿飲料杯罐，桶內空間完全被塞滿後，垃圾放置在垃圾筒上方空間，甚至一層層的往上疊，最後連地面也被堆放空瓶罐，讓她直呼「台北某個路口的聖誕樹，大家努力完成的」。

畫面引起網友討論，就有人點出這是信義區商圈的垃圾桶，「垃圾集中很棒啊」、「不錯阿，沒有隨地亂丟」、「有味道的聖誕樹」、「至少還有集中，沒了垃圾桶肯定到處都是」、「通常堆成這樣不敢丟，這疊疊樂的壓力太大了」、「跨年夜會看到更大棵的」。

不過也有人認為既然垃圾桶滿了，就不該硬丟，「說好的垃圾不落地呢？」、「所以外面不放垃圾桶是正確的」、「台灣人民的素質也就這樣子」、「你看到大家滿了還繼續堆，我看到是垃圾滿了清潔的人員來不及處理」、「還好我都自備瓶子裝飲料」、「有多少人想把手上飲料丟掉時，看到垃圾桶滿成這樣時，會自己帶回家丟的？」、「禁用紙杯塑膠杯就沒這個問題了」。