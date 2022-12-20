大陸要求全球進口食品註冊登錄，有網友爆料食藥署誤將鳳梨酥歸為「包餡麵食」類才未通過審查。食藥署聲明，大陸去年10月只有提供14類產品選項，其中與糕餅業相關的類別只有「包餡麵食」，沒有「糕餅類」。農業專家「Linbay好油」解釋，一般「烘焙」的糕餅就不在這14項裡面，因為這是低風險的食品，一般糕餅業者等大陸註冊系統於去年11月上線後，自己申請就好了。但食藥署卻把一般糕餅業者擴充解釋成包餡麵食。「Linbay好油」質疑，大陸本來就說清楚了，為什麼衛福部搞不清楚？

大陸要求全球進口食品註冊登錄，但傳出有國內業者表示因不願提供配方及製程而未通過註冊。有網友爆料指是食藥署誤將鳳梨酥歸為「包餡麵食」類才未通過審查，害糕餅業者被暫停進口。食藥署長吳秀梅喊冤，稱業者不願提供配方占比而拒絕申請，並表示「一直有人故意誤導」。

食藥署18日晚間也緊急發出新聞稿表示，大陸去年10月提出包裹式推薦註冊時，只有提供14類產品選項，其中與糕餅業相關的類別只有「包餡麵食」，沒有「糕餅類」。食藥署如果發現產品不符合包餡麵食定義，會請業者改以「自行註冊」上傳文件。

食藥署說，陸方去年11至12月才開放「進口食品境外生產企業註冊管理系統」，當時餅乾、糕點、麵包等是業者自行註冊。今年3月9日陸方改為一律書面申請，且書面申請「必填」原料占比、製程，有業者因不願提供配方占比拒絕再度申請。

對此，農業專家「Linbay好油」19日再度在臉書釋疑，大陸「包餡麵食」是指以多種原料為餡料，小麥粉為皮製成的熟製或非熟製的「冷凍製品」，如包子、餃子或派等。一般「烘焙」的糕餅就不在這14項裡面，為什麼？因為這是「低風險食品」。

「Linbay好油」披露，大陸11月才上線「低風險食品」的註冊系統，廠商就只要去線上填寫幾張文件，申報就可以取得核可，這些一般糕餅業者就等大陸註冊系統上線後，自己申請就好了，根本不需要透過衛福部推薦申請。

「Linbay好油」直言，正如衛福部的新聞稿自己也說明了，當初沒有「一般糕餅」的選項，所以才會把鳳梨酥當成「包餡麵食」一起申報。但問題來了，衛福部去年10月31日就幫這些業者擴張解釋成「包餡麵食」來推薦申請。而大陸在去年10月的通聯中提到，18類以外其他食品生產企業，2021年11月後透過「進口食品境外生產企業註冊管理應用系統」申請註冊。

「Linbay好油」解釋，大陸本來就預告系統於去年11月後會上線，一般糕餅業於11月後自行申請就好，大陸也有文件通聯說清楚。但食藥署把「一般糕餅」擴充解釋成「包餡麵食」，又怪人家系統11月上線！

「Linbay好油」質疑，大陸本來就說清楚了，為什麼衛福部搞不清楚？