不要再上當了！有男子網上分享自己收到的「超商詐騙禮券」，其樣式與一般超商禮券相似，但是禮券上卻印上QRcode碼，還在禮券上寫下「掃碼加入官方好友，即可領取現金禮券2000元，全台通路皆可使用」，質疑詐騙利用人性「貪小便宜」的心態，要騙人上當，恐導致個資與金錢的慘重損失；另外有網友也表示有收過另外一家超商的「詐騙禮券」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示發現最新的詐騙方式，收到1封信封沒有寫寄件人姓名、地址、公司名稱，其超商禮券內容也印的亂七八糟「牛頭不對馬嘴」，甚至禮券上也沒有公思統編條碼、地址、辨色3D數字與公司鋼印，他大罵詐騙集團竟然用這樣騙大家刷QRcode碼。

網友看到貼文後，也分享自己收到的超商詐騙禮券。（翻攝自臉書爆料公社）

從原PO上傳照片中可見，信封袋上有個紅框，紅框內寫著「此乃重要文件，請立即詳閱」，而詐騙的超商禮券上除了印上超商的公司商標，其商標底下用黑字寫著「年終感恩大回饋」，而商標右邊用紅字寫著「商品禮券」，而下方寫下「新台幣伍佰圓」，禮券正下方寫「掃碼加入官方好友，即可領取現金禮券2000元，全台通路皆可使用」，其右邊附上有超商商標的QRcode碼，另外還在QRcode上方註明本券可在VOLKS沃克牛排門市使用與放上該公司商標，以假亂真。

貼文一出，網友紛紛留言表示「官方有發聲明澄清了，但還是有人會上當，沒辦法」、「不要貪圖這種意外之財就沒事了」、「直接戳中台灣人愛貪小便宜的本性」、「這幾天我們板橋這邊也收到這詐騙禮券」、「桃園區也收到」、「這種應該很多人會中招」、「彩色印刷也不便宜，算是成本高的詐騙」。

另外也有網友也收到另外一家超商的禮券，其面額是100元，上面也印製著QRcode碼。

臉書「全家在這里」特別發文澄清，確定該禮券為詐騙手法，發文呼籲民眾不要掃描禮券右下方的QRcode加好友，可能會遭盜取格個人資料，造成財產損失，「大家不要被騙了，辛苦賺的錢錢，絕對不能被這些人騙走」，聲明說到若有任何疑慮，可到官網查詢，或致電客服專線。

臉書「全家在這里」特別發文澄清，該禮券確定為詐騙手法，發文呼籲民眾不要掃描禮券右下方的QRcode加好友，可能會遭盜取格個人資料。（翻攝自臉書「全家在這里」）

網友看到貼文後，也分享自己收到的超商詐騙禮券。（翻攝自臉書爆料公社）