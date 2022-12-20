精彩的NBA「聖誕大戰」又來了，每年聖誕節NBA都會安排當季最精彩或最具話題性的10支隊伍進行比賽，這5場的比賽時間都會刻意地錯開，好讓球迷們可以一場接著一場過癮地欣賞下去，那麼今年會是怎麼樣的精彩對決呢！今天就來跟大家介紹一下。

2022 NBA「聖誕大戰」重頭戲 灰熊對決勇士

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

NBA耶誕大戰

今年NBA的聖誕大戰從台北時間12/26 (日)01:00開始，由哈登和艾比德聯手的76人對上年輕新秀為主的尼克拉開序幕，接著03:30聖誕大戰常客雷霸龍為首的湖人將正面對決金童唐西奇領軍的獨行俠、第3場06:00是東區雙強對決由字母哥安提托康波率領的公鹿對上有柯比布萊恩接班人塔圖姆的塞爾提克、第4場09:00是當天的重頭戲由全能好手摩朗特領軍的灰熊對上去年總冠軍柯瑞帶領的勇士以及第5場11:30由去年西區例行賽排名第1布克領軍的太陽對上去年有MVP約基奇的金塊。

2022NBA聖誕大戰賽程

NBA運彩耶誕大戰提供玩法

今年NBA 5場「聖誕大戰」台灣時間12/26 01:00開始1場接著1場的好戲，台灣運彩都會提供投注服務，陪大家一起「買運彩 看比賽 更精彩」歡喜過聖誕。