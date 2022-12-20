美國今年對大陸晶片業的制裁一波又一波，先是透過出口管制措施讓大陸無法取得先進晶片技術與設備，隨後又將36家陸企列入實體清單，包括記憶體晶片大廠長江存儲，市場認為，北京手上的「稀土牌」是反擊最好武器，但也有媒體提醒，若北京真的出這招，其國際地位與聲望將大受打擊。

南華早報報導，大陸反制美國最有影響的手段，是針對稀土金屬、稀土磁鐵、鋰及各式礦物下達出口管制禁令，因為大陸佔全球稀土開採量的63%、稀土加工市場的85%、稀土磁鐵產量的92%及鋰加工市場的6成，這些材料是許多高科技的產品的重要原料，從電動車、手機、導彈甚至戰機都會使用。

然而傷人必自傷，報導提到，如果北京真的使用此方式反制美國，可能招來更嚴重的出口管制措施，其國際聲望與地位將大受打擊，如同2010年日本與大陸因釣魚島撞船事件交惡，當時大陸曾短暫停止出口稀土至日本，引發爭議。

不過也有專家認為，大陸在檯面上雖然沒有大動作的反制，但可能默默進行干預，政治風險諮詢機告Eurasia Group地緣政治總監Xiaomeng Lu表示，「我認為大陸正在採取一種相當低調的反擊，干擾貿易流動、簽證發放，甚至以反壟斷為由進行牽制，都可能成為選項。」