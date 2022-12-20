小王子路易出席「白金禧」（Platinum Jubilee）活動

在今年6月慶祝女王登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）活動中，最吸睛的，莫過於4歲的調皮小王子路易了。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《鏡報》（The Mirror）報導，英國王室的耶誕節傳統活動即將登場，而路易預定首度加入家人的行列，和威廉與凱特，還有9歲的哥哥喬治及7歲的姐姐夏綠蒂，一起在山均漢姆莊園露面，走向教堂，並向群眾寒暄致意。

英國小王子路易

儘管最後決定可能要到當天才會揭曉，但大家都希望，隨著他出現，能使活動變得更輕鬆，並洋溢著歡樂的氣息。事實上，夏綠蒂2019年參加王室的耶誕徒步巡禮活動時，也是4歲。而活潑的路易在女王「白金禧」慶祝活動中古靈精怪的表現，令人看得目不轉睛。雖然媽媽凱特在身邊提醒他，但路易耍賴撒嬌，讓向來重視教養和禮節的她也沒轍。

文章來源：Prince Louis set to be handed a 'leading role' in Christmas Sandringham celebrations after the mischievous four-year-old stole the nation's heart with his funny antics during Queen's Platinum Jubilee
文章來源：Prince Louis to take leading royal role at Christmas after stealing nation's heart
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